Kinostart der Komödie "I Feel Pretty": Das Feel-Good-Geheimnis von Amy Schumer

Am heutigen Donnerstag startet die Komödie "I Feel Pretty" in den deutschen Kinos. Schauspielerin Amy Schumer (36, "Dating Queen") spielt darin eine junge Frau, die mit Unsicherheit und Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen hat und sich so selbst im Weg steht. Doch eines Tages wacht Renee Bennet nach einem heftigen Sturz im Fitnessstudio auf und glaubt, sie sei ein Supermodel. Mit ihrer neu gewonnenen Selbstsicherheit hat sie plötzlich die Kraft, ihr Leben ohne Rücksicht auf Verluste zu leben. Steht Amy Schumer auch privat hinter diesem Feel-Good-Geheimnis?