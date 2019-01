Kingsman: The Secret Service, ... TV-Tipps an Neujahr

20:15 Uhr, VOX, Lone Ranger, Wildwestabenteuerspaß

Im Land der Cowboys: Die Eisenbahn kommt in den Westen und verspricht Wohlstand und Fortschritt, doch sie lockt auch skrupellose Geschäftsmänner und Gangster an. Der angehende Staatsanwalt John Reid (Armie Hammer) und sein Bruder, Ranger Dan (James Badge Dale), stellen sich den Machenschaften von Butch Cavendish (William Fichtner) in den Weg, doch nur John überlebt den von Butch geplanten Hinterhalt. Er wird von dem Indianer Tonto (Johnny Depp) gefunden und wieder gesund gepflegt. Da John offiziell für tot erklärt wurde, will er von jetzt an als maskierter Rächer Verbrechen bekämpfen. Sein Name: "Lone Ranger".