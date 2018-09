Kinderüberraschung, Die Heiland, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Deichmann, Reno & Co. - Der große Schuhmarkt-Check, Doku

Ob Sneaker oder Stiletto: Viele Deutsche lieben Schuh-Shopping. Doch was haben die drei großen Handelsketten Deichmann, Reno und Görtz bei Preis, Style, Qualität und Service zu bieten? Die Marktführer unter Deutschlands Schuhmärkten versprechen viel: die schönsten Schuhe zu super Preisen, fair produziert und von großer Beständigkeit. Wer hält am besten, was er verspricht? Wer hat beim großen Schuhmarkt-Check am Ende die Nase vorn?