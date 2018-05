In der Sonne geparkte Autos können für Kinder und Tiere zur tödlichen Gefahr werden

Warum ist das so gefährlich? In einem erhitzten Auto nimmt der Körper laut Grundstein dreimal so viel Energie auf, wie ein kleines Kind ohne Schutz bei 33 Grad in der prallen Sonne. Aber: Durch Schwitzen und Atmung kann der Körper in einem aufgeheizten Auto nur ein Viertel der Energie wieder angeben.