Pasing - Über geöffnete Adventskalender-Türchen freuen sich die Münchner in diesen Tagen, eine offene Wohnungstür hingegen ließ eine Mutter in Pasing am Samstagnachmittag in Panik geraten. Die Frau hatte zunächst bemerkt, dass ihre Tür offen stand – und dann, dass ihre 3-jährige Tochter spurlos verschwunden war.