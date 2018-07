Kimmich und Boateng im Fokus Wegen Werbeplakat: Ärger zwischen FC Bayern und DFB

Plakat-Ärger: Spielte "Erdogan"-Skandal eine Rolle?

Besonders brisant: Der "Erdogate"-Skandal um Mesut Özil und Ilkay Gündogan spielt auch bei dem Plakat-Ärger eine Rolle. Özil ist seit Sommer 2016 das Haupt-Werbegesicht von Mercedes. Laut "Sport Bild" soll Mercedes nach dem Erdogan-Aufruhr das Plakat nochmals überarbeitet haben. So rückte Özil von den Vorder- in den Hintergrund – mit Real-Spieler Toni Kroos standen dann plötzlich die Bayern-Stars Kimmich und Boateng in erster Reihe.