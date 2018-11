Kim Porter starb am Donnerstag "Ich vermisse dich so sehr": Sean Combs trauert um seine Ex-Partnerin

Musik-Star Sean Combs (49) macht mit rührenden Zeilen deutlich, wie schwer ihn der überraschende Tod seiner langjährigen Ex-Partnerin Kim Porter (1971-2018) getroffen hat. "Ich habe in den vergangenen drei Tagen versucht, aus diesem Albtraum aufzuwachen. Aber es ist nicht gelungen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll, Baby. Ich vermisse dich so sehr. Heute werde ich dir Tribut zollen, ich werde versuchen, Worte dafür zu finden, um unsere unbeschreibliche Beziehung zu erklären", schreibt der Künstler auf seinem Twitter-Account.