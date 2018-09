"Er sah im letzten Kampf besser aus, als er meiner Meinung nach ist", sagt Smolik über seinen Gegner Enver Slivjar (r.). Foto: Rauchensteiner/Augenklick

Wie schätzen Sie Ihren Gegner jetzt ein, nachdem er Ihnen das Leben im ersten Fight schwer gemacht hat?

Ich habe Respekt vor Enver. Aber ich weiß, dass ich es besser machen kann. Er sah im letzten Kampf besser aus, als er meiner Meinung nach ist – das werde ich allen am Samstag auch zeigen und beweisen.

Wie gehen Sie mit der ganzen Kritik, die auf Sie einschlägt, um? Sie sind ja auch einer, der bewusst provoziert.

Ich spalte. Es gibt einige, die hassen mich, einige, die lieben mich. Am Anfang versteht man nicht, warum einen Menschen hassen, man will ja nur sein Bestes geben. Aber man lernt mit der Zeit, da drüber zu stehen. Man lernt damit zu spielen und zu provozieren, was ich – wie Sie richtig gesagt haben – auch mache. Die Leute sollen über einen reden, sie sollen mich ruhig hassen. Das ist kein Problem.

Michael Smolik: "Ich bin ein Mensch, der kämpft gegen jeden"

Gerade in den Momenten, in denen man vielleicht seine innere Mitte verloren hat, wird man all das nicht so leicht abperlen lassen können, oder?

lar, die Hater kamen nach meinem letzten, schwachen Kampf aus den Löchern gekrochen. Sobald einer kommt, kommen natürlich gleich zehn, so ist das in der heutigen Zeit. Nach so einem Kampf, wenn einen alle hassen, nur weil man einmal seine Leistung nicht gebracht hat, fällt man schon in ein Loch. Das war hart. Da ich in dem Moment nicht kopfstark war, war ich noch angreifbarer. Mein Trainer Mladen Steko, meine Freunde und vor allem meine Freundin haben mich aus diesem Loch geholt und ich habe die Stärke wieder in mir gefunden. Für die Hilfe bin ich auch sehr dankbar.

Es gab besonders viel Kritik, dass Sie im Ring nicht die Aufforderung zum Rematch angenommen haben, sondern sagten, das entscheidet mein Management.

Ich war mit mir selber fertig, konnte mich im Kopf gar nicht sortieren. In dem Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Im Nachhinein: Ich bin ein Mensch, der kämpft gegen jeden. Ich hätte es gleich annehmen sollen, aber ich wollte in dem Moment nur raus, weg.

Auf Ihrem Arm prangt jetzt ein neues Tattoo.

a, es ist eine Uhr, die steht auf einer Minute vor meiner Geburtsminute. Einfach, weil ich immer einen Schritt voraus bin, einen Schritt voraus denke. Gerade auch mit den Provokationen. Viele Leute meinen, dass ich doof bin. Aber in Wirklichkeit denke ich mir ja was dabei, eigentlich bei allem, was ich mache. Eben auch bei den Provokationen.

Und die Uhr ist von Flammen umschlossen, so als seien Sie der Hölle entstiegen.

Ganz genau. Eine sehr richtige Interpretation!