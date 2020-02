Vom Knasti zum Bachelor! Die Vergangenheit von Sebastian Preuss war von Höhen und Tiefen geprägt - eine Kindheit ohne Vater, falsche Freunde und den tragischen Tod seines Bruders. Der Kickboxer aus München will ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen. Und spricht im RTL-Interview auch über den Grund für seine Teilnahme: "Ich habe sehr viel erlebt, hatte nie wirklich eine richtige Familie. Es war sehr schwer, sehr steinig. Aber jetzt wünsche ich mir eine eigene Familie, mit Kindern, Haus - alles, was dazugehört. Eine glückliche Beziehung und einen Menschen, auf den man sich verlassen kann."