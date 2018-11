Und die drei Teams aus Südtirol, die sich im Vorfeld für das Event qualifiziert hatten, erfüllten sich ihren Paulaner Fantraum so richtig – sie ließen Coman, Wagner und Martínez in drei Spielen keine Chance. „Das ist nicht meine Sportart“, sagte Wagner. „Ich habe das zum zweiten Mal in meinem Leben gespielt. Die Südtiroler waren stark. Ich glaube, die waren im Trainingslager.“ Am ehesten konnte noch Coman überzeugen, der einige Bälle im Tor versenkte.