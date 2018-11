Kevin Hart, Halle Berry und mehr Thanksgiving 2018: Dafür sind die Stars dankbar

Thanksgiving zählt zu den wichtigsten Feiertagen in den USA. Das Fest wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert. Schauspieler und Comedian Kevin Hart (39, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") packte am Tag vor Thanksgiving in Los Angeles mit an, und verteilte gemeinsam mit anderen Promis Essen an Bedürftige. Via Instagram bedankte er sich dann bei seinem Team und erklärte: "Ich bin so glücklich, euch alle an meiner Seite zu haben." Auch andere Promis nutzten dieses besondere Fest, um ihren Fans via Social Media mitzuteilen, wofür sie in ihrem Leben dankbar sind.