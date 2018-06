Kesha spricht von Übergriff in SMS Katy Perry soll angeblich vergewaltigt worden sein

Er spricht von "böswilligen Unwahrheiten"

In neuen Gerichtsunterlagen stehe, dass Kesha im Februar 2016 eine SMS an Lady Gaga (32, "Bad Romance") geschickt habe, in der sie "die falsche Behauptung wiederholt" habe, dass Dr. Luke sie vergewaltigt haben soll. "Kesha behauptet zudem fälschlicherweise, dass Luke auch Katy Perry vergewaltigt habe", heißt es weiter. Lady Gaga habe daraufhin negative Nachrichten über den Produzenten via Social Media und in der Presse verbreitet.