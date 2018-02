14 von 19 Wohnungen schon verkauft

Die Mieterin wird von all dem wohl nichts mehr haben. Die geldigen Neu-Eigentümer schon. Das Interesse ist offenbar groß, das nötige Kleingeld da. Seit ein paar Tagen werden die Wohnungen intensiv beworben. Von den 19 Wohneinheiten seien 14 schon verkauft, erklärt ein Sprecher der Omega-Gruppe, die die Wohnungen vermarktet, auf AZ-Nachfrage.

Bis zu 14.000 Euro pro Quadratmeter kosten die Wohnungen. Drei Zimmer für 1,2 Millionen Euro in einem Haus, das von außen wie ein stinknormales Mietshaus aussieht - und sicher nicht nach repräsentativem Luxuswohnen. "Am kulturellen Puls der Stadt und doch in familiärer Nachbarschaft erleben Sie hier unverfälschte Münchner Lebensart!": So wird die Immobilie an der Ecke zur Schleißheimer Straße beworben.

Und was wird aus den alten Mietern? Der Omega-Sprecher betont, es seien Prämien gezahlt und alternative Wohnungen angeboten worden. Mit 17 von 19 Parteien habe man sich so geeinigt. Allerdings räumt er ein, der "Umgang mit den Mietern" sei "teilweise nicht geschickt" verlaufen. Trotzdem tue die Omega "ihr Bestes", damit eine gute Lösung für alle Mieter gefunden wird. Die Frau im staubigen Treppenhaus ist da skeptisch. Und hofft doch, dass sie bleiben kann. In ihrer Wohnung. Oder wenigstens in München.