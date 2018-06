"Kenne das nur ausm Film" Sila Sahin: Die Wehen setzten im Flugzeug ein!

"20 min nach dem Start habe ich tatsächlich krasse Wehen im Flieger bekommen und dann ging alles sehr schnell. ich konnte nichts dagegen tun", beginnt Sahin ihren langen Text. "Zum Glück befand sich per Zufall eine Hebamme an Board .. eigentlich kenne ich das nur ausm Film." Neben ihrem Ehemann war auch Silas Mutter dabei, die selbst in dieser Ausnahmesituation noch scherzen konnte: "Sila also das hätte ich jetzt nicht von Dir erwartet .. so habe ich dich nicht erzogen, du kannst doch nicht im Flieger entbinden", zitiert Sahin. Die Oma in spe habe aber auch mit der Ohnmacht zu kämpfen gehabt.