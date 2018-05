Doch, war Wagner nicht auch ein sehr guter und zuverlässiger Joker für die Bayern? Sicher: Die meisten seiner zwölf Tore insgesamt (vier für Hoffenheim) und der acht Treffer in der Rückrunde (für Bayern), machte er, wenn er von Beginn an spielte. Aber etwa am 20. Spieltag gegen Ex-Klub 1899 Hoffenheim schoss auch er sein Joker-Tor - in nur fünf Minuten Spielzeit.