Fall Monika Frischholz: Polizei erhält Hinweise - noch keine Festnahmen

Polizeisprecher Florian Beck sagt am Freitag zur AZ nur, dass mittlerweile wohl ausgeschlossen werden kann, dass der gefundene VW Käfer etwas mit dem Verschwinden der damals Zwölfjährigen zu tun hat. Der Wagen mit einem Kennzeichen aus dem damaligen Zulassungsbezirk Neustadt an der Waldnaab (NEW) war wohl schon damals schrottreif, er soll 1976 vergraben worden sein. Genau in dem Jahr, in dem Monika im Mai verschwand. Deswegen wurde zunächst ein Zusammenhang vermutet. Der Besitzer des Autos ist mittlerweile gestorben.