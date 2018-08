Abgelehnt wird auch der Standort Mariannenplatz im Lehel. Die Begründung dafür: Unterirdische Müllsammelcontainer stellen hier eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung der St.-Lukas-Kirche und des Ensembles "Platzfolge Lehel" dar. Wenn die Erde ausgehoben würde, sieht die Untere Naturschutzbehörde die großen Bäume am Platz in Gefahr. "Abfälle, die gar nicht erst entstehen, müssen auch nicht entsorgt werden", appelliert Evi Thiermann, Sprecherin Abfallwirtschaftsbetrieb, an die Münchner in der Innenstadt.