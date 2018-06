Betroffen sind ab Betriebsbeginn in der Früh U- und Trambahnen sowie die Busse. Ab acht Uhr soll es wie üblich weitergehen. Die MVG geht aber davon aus, dass sich der Fahrplanablauf erst ab Mittag wieder normalisiert haben wird. "Die Fahrer müssen zunächst zu ihren Fahrzeugen kommen, die Züge in das Netz einfädeln und von der Leitstelle in den Fahrplan eingetaktet werden", heißt es in einer Mitteilung.