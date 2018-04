München - Das Auswärtsspiel beim FC Augsburg kam den Spielern des FC Bayern eigentlich ziemlich gelegen. "Augsburg liegt nah, das heißt, wir wären zum Feiern wieder schnell in München", sagte Kapitän Thomas Müller vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf az-muenchen.de), in der die Bayern mit einem Sieg die 28. Meisterschaft perfekt machen können. Müllers Pläne wurden aber bereits am Freitag durchkreuzt. Da erteilte sein Trainer nämlich ein Feierverbot (die Pressekonferenz zum Nachlesen). Ein Glas Champagner werde es in der Kabine sicher geben, stellte Jupp Heynckes in Aussicht, am Sonntag um 10 Uhr stehe allerdings dann auch wieder die nächste Trainingseinheit an.