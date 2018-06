Keine Stormi mehr auf Instagram Kylie Jenner löscht alle Baby-Fotos auf Instagram

Ihre Schwangerschaft hatte Reality-TV-Star Kylie Jenner (20) so gut es ging geheim gehalten. Bei ihrem Töchterchen Stormi, das am 1. Februar dieses Jahres das Licht der Welt erblickte, konnte sie dann aber offenbar nicht anders und postete regelmäßig niedliche Schnappschüsse und Videos von ihr. Doch das soll nun vorbei sein, Jenner will das Mädchen nicht mehr zeigen.