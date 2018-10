Keine Stilettos mehr? Schwangere Herzogin Meghan: Darauf verzichtet sie jetzt

Enganliegende Kleider oder Röcke und dazu extrem hohe Stilettos: So sah man Herzogin Meghan (37) meist an der Seite von Ehemann Prinz Harry (34) bei offiziellen Anlässen. Nun hat der Palast bekanntgegeben, dass die 37-Jährige schwanger ist und auf der Australien-Reise der Royals scheint Meghan bisher zumindest auf ihre Stilettos zu verzichten. In Sydney war sie bei einem Zoo-Besuch sogar das erste Mal bei einem offiziellen Termin in flachen Schuhen unterwegs.