Keine Spur von Babybauch Kein Platz für Fantasie! Brigitte Nielsen im hautengen Paillettenkleid

Da staunten Fotografen und Fans nicht schlecht: Nur wenige Monate nach der Geburt ihres fünften Kindes im Juni passt die dänische Schauspielerin Brigitte Nielsen (55) wieder in ein Kleid, das nichts der Fantasie überlässt. Zur Gala der Vanguard Awards erschien die Blondine am Sonntag in Los Angeles in einem schwarzen hautengen, langärmeligen und bodenlangen Paillettenkleid mit Mermaid-Saum. Der Fokus lag dank des extrem dekolletierten Schnittes auf dem üppigen Ausschnitt der Künstlerin.