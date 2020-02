München - Man hat Manuel Neuer (33) schon souveräner erlebt als am Sonntagabend gegen RB Leipzig. Dem Torhüter des FC Bayern unterliefen ein paar ungewohnte Fehler im Passspiel, bei einem Ausflug in der zweiten Halbzeit wurde er kurz vor dem Strafraum von Leipzigs Timo Werner umdribbelt. David Alaba klärte für Neuer in höchster Not. Glück gehabt!