Keine sexuellen Übergriffe Nicole Kidman: "Die Ehe mit Tom hat mich geschützt"

Die Ehe mit Tom Cruise (56, "Die Mumie") hatte offenbar auch einige gute Seiten! In einem Essay für das "New York Magazine", das bei der Schwester "The Cut" veröffentlicht wurde, beschreibt Nicole Kidman (51, "Big Little Lies"), wie die Ehe mit dem Hollywood-Star sie beschützt hat - vor sexuellen Übergriffen in Hollywood.