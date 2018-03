Keine Schlammschlacht erwartet Trumps Schwiegertochter Vanessa reicht Scheidung ein

Jetzt ging doch alles schneller als erwartet: Vanessa Trump (40) und ihr Ehemann Donald Trump Jr. (40) lassen sich scheiden. Das bestätigten die beiden in einer gemeinsamen Erklärung, die unter anderem der "New York Times" vorliegt. Demnach soll die 40-Jährige bereits am Donnerstag in New York die nötigen Papiere vor Gericht eingereicht haben. Man habe weiterhin die größtmögliche Achtung voreinander und bitte die Öffentlichkeit nun darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.