Tatsächlich steht in Paragraph 1 des FC Bayern München e.V., dass die - Zitat - "Clubfarben Rot und Weiß sind". Blaue Hosen beim Heimtrikot, ein mintgrünes Auswärtstrikot und ein graufarbenes Champions-League-Dress – die Bayern nahmen es in dieser Saison nicht so genau. Was die Hartgesottenen unter den Anhängern nicht gerade amüsiert. Ihr Protest wird immer lauter und allgegenwärtiger, doch die Bayern-Bosse, die zuletzt ja über alles und jeden sprachen, schweigen just zu diesem Thema.