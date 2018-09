Keine Ordnungswidrigkeit mehr "Polizeiruf 110: Crash": Das droht bei illegalen Autorennen wirklich

Im "Polizeiruf 110: Crash" (Ausstrahlung: 23.9., 20:15 Uhr, Das Erste) kommt ein unbeteiligtes Mädchen am Rande eines illegalen Autorennens im nächtlichen Magdeburg ums Leben. Im Krimi wird immer wieder auf die laxen Urteile in solchen Fällen verwiesen. Doch wie ist der aktuelle Stand eigentlich wirklich, was blüht den kriminellen Adrenalin-Junkies?