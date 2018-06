Keine marinierten Zucchini Fußball-Autor Volker Keidel: Die Zutaten für den perfekten WM-Abend

Fußball und Bier sind zwei der großen Inspirationsquellen des Münchener Kultautors Volker Keidel (48, "Hopfen & Malz & Hrubesch & Kaltz: Die wahrscheinlich besten HSV-Geschichten der Welt"). Keine Frage, die Fußball-Weltmeisterschaft, die am morgigen Donnerstag (14. Juni) in Moskau beginnt, ist sein Thema. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er daher, wie so ein WM-Abend bei ihm daheim aussieht.