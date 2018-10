München - Der Schreck bei den Basketballern des FC Bayern saß auch am Tag nach dem Schockmoment am Sonntagabend beim 102:91 gegen Bonn noch tief. Der bange Blick richtete sich auf die Untersuchungen, die Aufschluss über die Schwere der Knieverletzung geben sollten, die Danilo Barthel in der Partie erlitten hatte.