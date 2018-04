Brühl ist ab 19. April in der Serie "The Alienist - Die Einkreisung" auf Netflix zu sehen. Die spielt in New York City im Jahr 1896. Mehrere männliche Prostituierte werden ermordet aufgefunden - da ist die Kompetenz des Psychologen Laszlo Kreizler (Brühl) gefragt. Der verbissene Mediziner ist ein Genie auf dem umstrittenen neuen Gebiet der Geisteskrankheiten und die letzte Hoffnung bei der Jagd auf den einzigartigen Ritualmörder. "Ich spiele einen Psychologen und lebe mit einer Psychologin zusammen", so Brühl in der "Bild am Sonntag" über seine Rolle. "Das war ein irrer Zufall. Seine Frau und er hätten sich darüber "zuerst totgelacht".