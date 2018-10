München - Es gibt Scherze, die sollte man sich besser verkneifen, wenn man nicht auf der Polizeistation landen möchte. Das musste ein 49-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof am eigenen Leib erfahren. Er rempelte am Ausgang zur Bayerstraße einen Bundespolizisten an. Anschließend tat er so, als würde er eine Waffe aus seinem Gürtel ziehen. Als die Polizisten seine Personalien überprüfen wollten, leistete er laut Bundespolizei Widerstand.