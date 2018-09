Hooligans und Neonazis rufen zu Trauermärschen auf

Marcel K., in der Szene bekannt als "Captain Flubber", war Mitbegründer von "Hooligans gegen Salafisten" (HoGeSa). In den sozialen Medien rufen Hooligans und Neonazis zu Trauermärschen in Mönchengladbach auf. Auch die NPD NRW schreibt: "Kommt nach Mönchengladbach, um auch hier in NRW endlich ein Zeichen zu setzen. Aus #Solidarität zum deutschen #Volk."