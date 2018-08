Keine fünfte Staffel "The Royals" wird abgesetzt: Nach vier Staffeln ist Schluss

Nach vier Staffeln ist offenbar Schluss! Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, soll die Serie "The Royals" mit Elizabeth Hurley (53) in der Hauptrolle abgesetzt werden. Das habe der verantwortliche Sender "E! network" nun selbst bekannt gegeben. "E! wird nicht mit einer weiteren Staffel von 'The Royals' weiter machen", heißt es demnach in einem Statement. "Wir sind dem Cast und unseren Produktionspartnern bei Lionsgate und Universal Cable Productions dankbar."