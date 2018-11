Ramsauer: Luft in der Fraktion "bleihaltig"

"Mangelnde Transparenz und Information über die Inhalte erwecken immer den Eindruck der Heimlichkeit, was Tür und Tor für Verschwörungstheorien und Verhetzungen" öffnet. Diese Kritik richte sich an die Adresse der Bundesregierung, insbesondere an die des Auswärtigen Amtes, so der Staatskanzleiminister.