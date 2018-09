Absage von Victoria's Secret

Aus dem Traum wird zumindest für dieses Jahr für die 22-jährige Giesinger nichts mehr. Wie sie auf Instagram postet, war sie zwar zum Casting geladen, wurde aber nicht für die Show gebucht. Davon unterkriegen lassen will sie sich aber nicht und schreibt: "Dieses Jahr hatte ich die Ehre an den Castings teilzunehmen und ich fühlte mich überwältigt, nervös und glücklich zugleich. Leider habe ich DIESES JAHR nicht geschafft, aber alles geschieht aus einem bestimmten Grund und ich habe 365 Tage Zeit, um an mir selbst zu arbeiten, selbstbewusster zu werden und das Spiel zu verbessern und mich auf die nächsten Castings vorzubereiten."