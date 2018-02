Aber hat er überhaupt noch das Zeug dazu? "Ribéry ist in der Bundesliga noch wichtig, aber in der Champions League reicht es nicht mehr", sagt Alexis Menuge der AZ. Er komme im Dribbling im Gegensatz zu Coman nicht mehr an seinem Gegenspieler vorbei, so der FC-Bayern-Korrespondent der französischen L’Équipe: "Wenn der FC Bayern auf höchstem internationalen Niveau konkurrenzfähig bleiben will, dann ist im Sommer Schluss für Ribéry."

Weitere Alternativen auf der linken Außenbahn: Der im Moment angeschlagene James sowie Thomas Müller – gelernte Flügelspieler sind beide aber nicht.

"Ohne Coman keine Chance aufs Triple"

Comans Ausfall trifft die Bayern hart. Für Menuge ist "der optimale Ribéry-Erbe" schon "gar nicht mehr aus der Startelf wegzudenken".

Der Frankreich-Experte sagt deshalb: "Für mich hat Bayern ohne Coman keine Chance mehr auf das Triple." Die schwere Verletzung eines Schlüsselspielers bildet aber auch eine Parallele zu Bayerns Triplesaison 2013. Damals erlitt Toni Kroos im Viertelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin einen Muskelbündelriss.

Nach seinem Aus kam ein gewisser Arjen Robben zurück in die Startelf. Im Finale der Champions League schoss der Niederländer, dessen Arbeitspapier ebenfalls nur noch bis Sommer gilt, dann das 2:1-Siegtor – übrigens nach Vorlage von Ribéry.

"Wir werden noch viel Freude an ihnen haben. Das werden noch ganz, ganz wichtige Spieler in den nächsten Wochen", sagte Heynckes am Freitag, nachdem er die beiden 34-Jährigen gegen Besiktas auf die Bank gesetzt hatte. Nach dieser "Momentaufnahme" (Heynckes) sollen und müssen es Robbéry nun noch einmal richten.

Herber Rückschlag für Comans WM-Ambitionen

"Er war sehr gut drauf und wurde mitten in seinem Elan gestoppt", sagt Menuge, der den 21-jährigen Coman bis dahin auf dem besten Weg sah, seine beiden Hauptziele zu erreichen: sich bei Bayern durchzusetzen und mit Frankreich zur WM zu fahren. "Da ist das jetzt schon ein herber Rückschlag für ihn." Ganz abgeschrieben hat Coman die Saison aber noch lange nicht. Für ihn geht es in den kommenden Wochen darum, für ein schnelles Comeback zu kämpfen.

Bei optimalem Heilungs- und Rehaverlauf könnte er vielleicht Ende April auf den Platz zurückkehren, in diesem Fall sogar in einem möglichen Halbfinale der Champions League für Bayern auflaufen und sich doch noch für die WM empfehlen. "Wenn er bis Mai nicht gespielt hat, wird Deschamps (Frankreichs Nationaltrainer; d. Red.) kein Risiko eingehen und ihn nicht mitnehmen", ist sich Menuge aber sicher. Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit für Coman.