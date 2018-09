Keine Brust mehr Tamara Ecclestone will ihre vierjährige Tochter bald abstillen

Sogar zum fünften Hochzeitstag lag die Kleine zwischen dem Ehepaar: "Ich sehe es als ein Problem, wenn Jay sagt 'Schaff sie raus aus dem Bett'". Loslassen fällt der 34-Jährigen offenbar schwer. "Es ist verrückt, wie schnell sie groß geworden ist. Der Tag, an dem sie für ihre Schuluniform vermessen wurde, war sehr emotional für mich. An ihrem ersten Schultag werde ich definitiv weinen - nicht, weil ich nicht will, dass sie geht, sondern weil ich einfach so stolz auf sie bin", so die Milliardärin.