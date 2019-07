München - Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic spürt angesichts der immer gespannteren Erwartungen eines Top-Transfers bei den Münchnern keine Last auf seinen Schultern. "Das ist für mich kein Problem. Wir haben noch viel Zeit und arbeiten an einigen Sachen. Ich spüre keinen Druck", sagte er am Freitag bei der offiziellen Vorstellung von Neuzugang Benjamin Pavard.