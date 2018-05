"Keine Atempause" "Pastewka": Drehstart für die neunte Staffel

Bastian Pastewka (46) steht wieder vor der Kamera! Die neunte Staffel seiner preisgekrönten Comedy-Show "Pastewka" wird bereits produziert, wie Amazon Prime Video am Montag mitteilte. Die zehn neuen Folgen werden wie gehabt in Köln gedreht - bis voraussichtlich Ende Juli. "Keine Atempause: 'Pastewka' geht in die neunte Staffel und wir machen genau da weiter, wo wir gerade erst aufgehört haben: im Chaos!", sagte Pastewka zum Drehstart.