Boateng glaubt an Platz in DFB-Team

Boateng rechnet fest mit einer wichtigen Rolle in der Zukunft des DFB-Teams, trotz aufstrebender jüngerer Konkurrenten wie Bayern-Teamkollege Niklas Süle (23). "Man muss auch konstant spielen, kann nicht als junger Spieler nach ein, zwei guten Partien denken: Jetzt habe ich die Position auf Dauer. Das muss konstant abgerufen werden", sagte Boateng mit einer internen Kampfansage. "Deshalb spiele ich auch seit Jahren in der Nationalmannschaft und bei Bayern: Ich war konstant und hatte in meiner Karriere wenige Phasen, in denen es nicht so lief."