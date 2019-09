Kein Wiener Schmäh mehr "Vorstadtweiber" nicht mehr im Ersten

"Vorstadtweiber"-Fans in Deutschland warten auf Infos zum deutschen Start der vierten Staffel in der ARD - und werden nun bitter enttäuscht. Wie eine ARD-Sprecherin der "Bild"-Zeitung auf Anfrage mitteilte, wird sie nicht im Ersten zu sehen sein. "Die Zuschauer haben für diese Serie nicht so ein Faible entwickelt", begründete sie das Aus. Übersetzt heißt das: Die Quoten waren mies. Doch eine der Hauptdarstellerinnen will das nicht so auf sich sitzen lassen.