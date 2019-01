München/London - Am Donnerstag um Mitternacht schließt das Wintertransferfenster – und noch immer versucht der FC Bayern, Chelsea-Juwel Callum Hudson-Odoi (18) an die Säbener Straße zu holen. Doch der Deal droht zu scheitern, weil der Klub aus London das Talent weiter nicht abgeben will. Am Sonntag zeigte der Youngster beim 3:0-Erfolg gegen Sheffield Wednesday im FA Cup eine Topleistung. Er stand in der Startelf und erzielte ein herrliches Tor.