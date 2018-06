Kein Verfahren gegen einen Attaché? Boris Becker beruft sich auf seine "diplomatische Immunität"

Kommt er so aus dem Insolvenzverfahren heraus? Tennis-Legende Boris Becker (50) beruft sich vor Gericht auf seine Rolle als "Sonderattaché der Zentralafrikanischen Republik für Sport und kulturelle Angelegenheiten in der Europäischen Union". Diese Funktion, die er seit April 2018 innehat und die damit verbundene diplomatische Immunität, sollen ihm im laufenden Insolvenzverfahren in Großbritannien helfen.