"Kein Tag ist wie der andere" Was für ein Job! Der Tod hat Alfred Riepertinger immer fasziniert

Berührungsängste mit dem Tod? "Die hat es nie gegeben", sagt Alfred Riepertinger (*1955) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Seit über vierzig Jahren ist er Oberpräparator am Pathologischen Institut des Klinikums Schwabing. In seinem neuen Buch "Mumien", das am 17. September im Heyne Verlag erscheint, gibt er faszinierende Einblicke in das Reich der ewig Lebenden und seinen Berufsalltag, der für die meisten Menschen wohl alles andere als gewöhnlich ist.