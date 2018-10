Kein Statement Frage zu Missbrauchsvorwürfen: Steven Seagal stürmt aus Interview

Während eines TV-Interviews mit "BBC Newsnight" thematisierte Moderatorin Kirsty Wark (63) auch die Vorwürfe. "Sie verbringen offensichtlich viel Zeit in Russland, Sie verbringen viel Zeit in Amerika, machen Filme und so weiter", begann sie. "Was Ihr Leben in Amerika angeht, waren Sie sehr stark betroffen von Vorwürfen sexueller Belästigung. Es gab einen Vergewaltigungsvorwurf. Ich frage mich, wie Sie damit umgehen." Daraufhin befreite sich Seagal, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, von seinem Mikrofon, stand auf und verschwand aus dem Sichtfeld der Kamera.