Moskau - Nein, es ist offenbar alles andere als ein Scherz: Der russische Waffenhersteller Kalaschnikow hat auf einer Messe bei Moskau am Donnerstag einen Prototypen für ein Elektroauto vorgestellt. Der E-Wagen kommt ganz harmlos in Himmelbau und im Retro-Look daher. Angelehnt sei das Design an ein Sowjetauto aus den Siebzigerjahren, hieß es. Mit diesem E-Wagen wolle der Waffenhersteller - vor allem bekannt für das Sturmgewehr Ak-47 - dem US-Elektrobauer Tesla Konkurrenz machen.