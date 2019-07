Kein Problem mit Nacktheit "Köln 50667"-Star Sophie Imelmann erfüllt sich seinen "Playboy"-Traum

Wie groß war die Überwindung, sich nackt zu zeigen?

Imelmann: Also eigentlich ist Nacktheit kein Problem für mich. Ich lege mich auch gerne mal ohne Oberteil an den Strand oder gehe in die Sauna. Aber so ein Shooting ist natürlich doch nochmal was anderes. Anfangs war ich ziemlich nervös, aber sobald ich mein Shirt ausgezogen hatte und ich gemerkt habe, wie sehr mir das Shooting Spaß macht, war alles weg. Ich war so glücklich wie lange nicht mehr und habe mich sehr wohl in meiner Haut gefühlt. Es war ein befreiendes Gefühl, den halben Tag fast nackt zu shooten.