Kein normaler Piefke Kabarettist Dirk Stermann: Deutschland ist wie "Fack ju Göhte"

Mag sein, dass er mittlerweile mit österreichischen Augen auf Deutschland blickt, welches er aus der Distanz "als völlig zerrissen" wahrnimmt, "ganz unangenehm. Es ist dieses Seehofer-Merkel-Dilemma. Oder Gauland. Ein Wahnsinn."

Bereits die Fußballweltmeisterschaft 2006 hatte Dirk Stermann als Zäsur empfunden. "Meinen Freunden in Wien habe ich damals erklärt, dass das deutsche Fahnengeschwenke nichts Nationalistisches habe, sondern mehr so ein Party-Gefühl sei." Mittlerweile komme es ihm allerdings so vor, "als habe sich eine eher ostdeutsche, provinzielle Weltsicht über das ganze Land gelegt. Eine Mischung von Humorlosigkeit und Intellektlosigkeit. ,Fack ju Göhte', sozusagen."

Nicht besser in Österreich

In Österreich sehe es auch "nicht anders" aus. Dass der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (31) weder über ein abgeschlossenes Studium noch über eine Berufsausbildung verfüge - "das interessiert niemanden mehr. Hauptsache, er trägt einen Slimfit-Anzug. Ich bemerke einen schrecklichen Mangel an echten Wertkonservativen. Der jungen Garde geht es vor allem um sich selbst. Sie möchte alles umkrempeln und beschwört dafür den Nationalismus." Ziel sei es wohl, "endlich die Altachtundsechziger abzulösen".

Der scharfzüngige Satiriker will einfach nur seine Ruhe haben, "natürlich in einem Umfeld, das irgendwie okay ist. Es ist mir schon wichtig, dass meine Nachbarn keine aggressiven Dummköpfe sind, die den anderen hassen, nur weil der einen anderen Blumentopf hat. Früher konnte ich noch einschätzen, wohin sich die Welt entwickelt. Aber mittlerweile kann ich das nicht mehr. Dafür bin ich zu analog. Hat eine norwegische Studie nicht gerade ergeben, dass der durchschnittliche IQ stetig sinkt?"