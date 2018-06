Gebhart wäre gerne geblieben. Daran gibt es keinen Zweifel. Anfangs wirkte es noch so, als wolle er Sechzig hinhalten. Letztlich war es umgekehrt. Seine Identifikation zeigte der nunmehr Ex-Löwen-Leader erst beim Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (3:2, 2:2), als er, mit Krücken und Beinschiene, in der Coaching Zone wild umhersprang - und hinterher, auf den Partybus gehievt, frenetisch mit Tausenden Fans am Grünwalder Stadion feierte. Szenen, die ihm bei den Fans einen hohen Stellenwert einbrachten.