Kein Medienrummel erwünscht Verstorbener Star-DJ Avicii wird in kleinem Kreise beigesetzt

Vor über einem Monat, am 20. April, ist der weltberühmte DJ Avicii ("Stories") aus Schweden tot aufgefunden worden. Nun hat die Familie von Tim Bergling, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen hieß, Details zu dessen anstehender Beerdigung veröffentlicht. In einem Statement, welches die US-amerikanische Seite "Variety" zitiert, haben die Angehörigen des mit nur 28 Jahren verstorbenen DJs verkündet, die Beisetzung in sehr kleinem Kreise stattfinden zu lassen. Einen genauen Termin gab die Familie daher auch nicht bekannt.